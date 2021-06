Fine settimana di sport con l’8° edizione di Kiklos Summer Cup

Dopo aver archiviato il torneo open di fine maggio, Kiklos riprende anche gli eventi giovanili. Tutto pronto infatti per tornare in spiaggia questo weekend (sabato 11 e domenica 12 giugno) per l’8° edizione di Kiklos Summer Cup, il torneo di beach volley giovanile di inizio estate che quest’anno si svolgerà al Polo Est Village. Una manifestazione che in tutto e per tutto è una ripartenza: 250 partecipanti, 11 campi montati. Sei categorie di gioco, dall’Under 12 all’Under 18: oltre alle formule tradizionali di gioco 4x4, Kiklos ospiterà anche due tappe federali regionali 2x2 M/F di Under 16 e Under 18. Le gare inizieranno sabato mattina alle ore 9 e proseguiranno fino a domenica pomeriggio quando si giocheranno le finalissime e si svolgerà la cerimonia di premiazione conclusiva. Parallelamente, nella giornata di sabato, Kiklos ha organizzato anche l’evento Sportlandiadi ovvero una festa dello sport rivolta alle famiglie di Bellaria Igea Marina: sono previste attività sia per i bambini (scuola dell’infanzia e scuola primaria) che per i genitori al seguito. Attesi più di 100 partecipanti.

Tanti sport, giochi e allenamenti per una giornata di benessere e divertimento. I bambini sperimenteranno proposte multisportive varie, dalle più tradizionali a quelle più inedite; gli adulti potranno partecipare alle lezioni di nordic walking o allenamento funzionale tenute dai trainers Kiklos. Sarà presente anche lo staff di Ludobus Legnogiocando che trasformerà il Piazzale Capitaneria di Porto in un grande parco giochi “di una volta”. Non mancheranno momenti di animazione con Mago per Svago che nel tardo pomeriggio stupirà tutti con uno spettacolo di circo e magia. Rossano Armellini, socio fondatore di Kiklos, presenta così l’evento imminente: “Ripartiamo anche con le manifestazioni giovanili; poter offrire un’occasione di svago a tanti giovani che si sono sacrificati per oltre un anno è la nostra gioia più grande”.