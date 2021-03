Fondo e Regionali, gli atleti del Garden sempre protagonisti

Un altro weekend di gare ha visto protagonisti gli atleti della Polisportiva Garden Rimini scesi in vasca a Rimini nella 1a tappa del Trofeo Nazionale Uisp delle Regioni (squadra Esordienti) e nei Campionati Regionali di Nuoto di Fondo (alcuni atleti più grandi nei 3.000 e 5.000 metri) andati invece in scena a Bologna.

Alle gare di fondo hanno preso parte 5 atleti, ognuno di loro alla prima prova nel fondo indoor: Giorgia Genghini e Sara Crociani tra le ragazze, Giovanni Rinaldi, Andrea Battelli e Lorenzo Leonardi tra i ragazzi. Tra questi ultimi, da menzionare la medaglia d’argento per Giovanni Rinaldi, secondo nella categoria Cadetti; una prova dura, che ha dato la possibilità a tutti i ragazzi di mettersi alla prova e di continuare il proprio percorso di crescita con stimoli differenti.

Ottimi risultati anche per gli Esordienti, che con entusiasmo hanno partecipato Trofeo Nazionale Uisp svoltosi nelle acque casalinghe di via Euterpe al Garden Sporting Center. Da segnalare Liam Casini tra gli Esordienti B che nei 100 stile ha migliorato sensibilmente il personale in 1’12”94 e Azzurra Signorini tra gli Esordienti A, che nei 100 misti ha siglato il suo personal best con il tempo di 1’25”52. I tecnici sono molto soddisfatti del percorso di tutti i ragazzi che dai più piccoli ai più grandi, continuano a mettersi alla prova e a crescere.