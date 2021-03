Freestyle Cup Circuit, atleti di Verucchio in gara a Campo dei Miracoli a Pisa

Lo scorso fine settimana un gruppo di 8 atleti del roller freestyle della città di Verucchio, accompagnati dal loro allenatore Zaghini Eric, ha preso parte alla seconda tappa del circuito nazionale Uisp “Freestyle Cup Circuit”. Sullo sfondo pittoresco e magico di Campo dei Miracoli di Pisa, che si trovava a solo un chilometro dal campo gara, all’insegna della sportività e del piacere di ritrovarsi, pur nel pieno rispetto delle norme Covid, sono scesi in pista 60 atleti provenienti da varie regioni d’Italia (Veneto, Toscana ed Emilia Romagna).

Malgrado la poca preparazione, gli atleti, affiatati ed accomunati dal desiderio non solo di gareggiare, ma anche di ritrovarsi assieme come prima, pur nel rispetto delle norme di sicurezza, ma soprattutto guidati e incoraggiati dal loro giovane allenatore Zaghini Eric, hanno fatto ottimi piazzamenti.

Al mattino di domenica 23 marzo, per le discipline di Slide e di Style classic, sono scesi in campo gli agonisti, con questi risultati: Slide: 1° Zaghini Eric, Cat. Seniores M; 1° Sara Lodolini, cat. Seniores F; Cat Juniores M.: 1° Andrea Mandolesi e 2° Diego Sebastiani; Categoria Juniores F: 1° Bertozzi Elena, 3° Semprini Alessandra; Classic Style: Cat. Juniores M.: 1° Sebastiani Diego e 2° Mandolesi Andrea; Cat. Juniores F.: 1° Bertozzi Elena; Cat. Ragazzi F: 1° Piva Aurora. Di pomeriggio vanno in scena I pre-agonisti, e l’atleta della Rollerverucchio, Semprini Lorenzo, va a segno con un primo posto in rollercross e il miglior tempo di pista e secondo nella disciplina di speed.