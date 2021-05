Ginnastica, buoni risultati per le atlete riminesi in gara al campionato in Lombardia

E’ un prestigioso sesto posto quello riportato dalla Ginnastica Rimini al campionato nazionale Allieve Gold 1, andato in scena questo weekend al PalaDesio di Desio (in provincia di Monza e Brianza) con la partecipazione delle più blasonate società di ginnastica ritmica italiane. Le giovanissime atlete riminesi, presentatesi all’appuntamento da campionesse regionali dell’Emilia Romagna, si sono piazzate a ridosso delle big nonostante ben tre delle cinque componenti della squadra allenata da Nani Londaridze, Letizia Rossi e Lisa Frattini fossero all’esordio a questi livelli. Alessandra Morelli (2009), India Battistini (2009), Linda della Rosa (2009), Virginia Galeazzi (2010) e Sofia Pozzi (2009) hanno tenuto alto il nome del club presieduto da Elena Aumiller ottenendo un 15.100 nel Collettivo, un 14.150 nella Successione ed un 15.400 nella Coppia, per un punteggio complessivo di 44.650 che le ha collocate alle spalle di Ginnastica San Giorgio 79 Desio (50.550), Armonia d’Abruzzo Chieti (47.750), Ginnastica Opera (46.200), Udinese (45.650) e Raffaello Motto Viareggio (45.350) e davanti ad altre ventitré formazioni scese sulla pedana brianzola.

L’ingresso nella finale a otto si era concretizzato grazie al superamento della fase a gironi, dove la Ginnastica Rimini si era confrontata con Virtus Gallarate, Artemisia Catania, Gimnall Pesaro, Corallo Prato, Udinese, Raffaello Motto Viareggio, Lo Zodiaco Ravenna e Partenope Napoli.