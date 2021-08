Per Achenza bronzo a Tokyo 2021 con dedica speciale ad Alessandro Zanardi

Medaglia di bronzo per Giovanni Achenza, l'altleta di triathlon in gara alle Paralimpiadi di Tokyo 2020. Per il 50enne di origini sarde, e residente a Cattolica, il podio nella categoria Ptwc, formato dalle discipline nuoto, ciclismo e corsa, è arrivato al termine di una "gara bellissima", spiega Achenza appena giunto al traguardo sabato scorso, pensando ad Alex Zanardi a cui ha dedicato "un grazie perchè ho corso con le sue ruote e questo mi ha dato una grande spinta per arrivare al podio”.

"Sin dalla prima frazione - continua l'atleta in una dichiarazione a Rai Sport - mi sentivo pronto. Ho disputato un ottimo nuoto, un buon cambio e sono partito per la frazione di ciclismo. Anche in questa fase mi sentivo decisamente bene: sono stato in testa diversi chilometri; Plat è rientrato piuttosto tardi rispetto al solito e proprio questo aspetto mi ha fatto pensare che potesse essere davvero la giornata giusta". Per Achenza lo sport e? stato cruciale dopo l’infortunio sul lavoro, "perche? mi ha dato tanti obiettivi e mi ha fornito elementi per la rinascita". Achenza e? uno dei due atleti medagliati a Rio 2016.