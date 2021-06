Giro d'Italia under 23, le modifiche alla viabilità nella Perla Verde

La prima tappa del Giro d'Italia Giovani Under 23 arriva a Riccione giovedì con partenza da Cesenatico. Le strade interessate dal percorso verranno chiuse al traffico solo per il periodo di tempo necessario al transito della gara.

Le strade interessate per il transito e l'arrivo dei ciclisti previsto a Riccione tra le 15.30 e le 16.30.

Il percorso della gara in territorio comunale prevede: Viale Abruzzi dal confine con Misano fino alla strada statale ex SS16 - Via Circonvallazione - Rotatoria Pianeti - Viale Da Verrazzano - Rotatoria Marinai d’Italia - Viale Torino - Viale Milano in corrispondenza di Viale Rismondo. L'arrivo sarà nel tratto antistante il Grand Hotel di Riccione. Sulle strade interessate dal percorso sono previsti per il giorno 3 giugno divieti di sosta con rimozione forzata dei veicoli in difetto dalle ore 12.00 fino al passaggio della gara, e fino alle ore 19.00 limitatamente al Viale Milano sul tratto compreso tra Viale San Martino e Piazzale Curiel.

Limitatamente al viale Milano nel tratto compreso fra Viale Latini e Viale Baracca è prevista la chiusura al traffico già dalle prime ore della mattinata per dare la possibilità di allestire il traguardo e installare 400 mt. di transenne per impedire sia la circolazione veicolare che pedonale prima e dopo il traguardo.

Le linee dei bus con destinazione zona Terme e con destinazione Misano e Cattolica subiranno le seguenti modifiche: la linea 11 si fermerà in corrispondenza del Piazzale Curiel - la linea 125 verrà deviata sulla Ex SS.16.

Venerdì 4 giugno, Giro Under 23

2^ Tappa Riccione - Imola

La seconda tappa, venerdì è quella che il Giro d'Italia Under 23 dedica a Riccione con una partenza alle ore 12 da Viale Milano incrocio con Viale Ceccarini.

Il percorso della gara in territorio comunale prevede: Viale Milano - Viale D’Annunzio - Viale Angeloni - Viale Aosta - Viale Alessandria - Viale Saluzzo - Viale Piemonte.

Sulle strade interessate dal percorso sono previsti per venerdì divieti di sosta con rimozione forzata dei veicoli in difetto dalle ore 8.00 alle ore 13.00 su Viale D’Annunzio, viale Angeloni, Viale Aosta, Viale Alessandria e Viale Saluzzo.

Limitatamente al viale Milano nel tratto compreso fra Viale Latini e Viale Baracca è prevista la chiusura al traffico già dalle ore 9 per dare la possibilità di predisporre il convoglio al seguito della gara ciclistica.

Le linee dei bus Rimini-Cattolica subiranno delle modifiche: con provenienza da Rimini la linea 11 si fermerà a Miramare mentre la linea 125 verrà deviata sulla ex SS16; con provenienza da Cattolica la linea 125 verrà deviata sulla Ex SS.16.