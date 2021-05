Grandi doppiette e meteo incerto. Tantissimo spettacolo per l'Elf Civ a Misano

Grandi doppiette e meteo incerto. Non è mancato lo spettacolo nella domenica del Round 2 ELF CIV al Misano World Circuit "Marco Simoncelli", a cominciare dalla SBK, con Michele Pirro che ha bissato il successo del sabato. L'alfiere Ducati Barni Racing ha fatto 4 su 4 in una gara iniziata con condizioni atmosferiche incerte, con alcune gocce di pioggia che cadevano in pista e con Pirro e Delbianco che mettevano in scena una gran battaglia, fatta di diversi sorpassi nella parte centrale di gara. Alla fine però il pilota Honda DMR, a causa di un problema tecnico, è stato costretto a lasciar spazio ad un Michele Pirro ancora impeccabile che ha conquistato la sua 44° vittoria in SBK. Terzo posto finale per la Honda di Lorenzo Gabellini (Althea Racing team), bravo ad avere la meglio sulla Ducati Broncos di Lorenzo Zanetti. Caduta nei primi giri per Luca Vitali (Scuderia Improve by Tenjob) dopo un contatto con Mercado. In classifica di campionato Pirro è leader con 100 p. davanti a Vitali con 59 p. con Delbianco a 50 p.

Gara infuocata in Moto3, con Matteo Bertelle (KTM Team Minimoto) e l'olandese Zonta Van Den Goorbergh (D34G Racing) con la Beon 450 del team di Davide Giugliano a battagliare fino all'ultimo centimetro di pista. I due sono stati autori di una bagarre fatta di sorpassi e controsorpassi, dove alla fine a trionfare è stato l'italiano PATA Talento Azzurro FMI impegnato anche nella Red Bull Rookies Cup. Terzo posto, distante 14 secondi dai primi, per Elia Bartolini (Bardhal VR46 Rider Academy), bravo a conquistare un podio in un momento in cui non è al meglio fisicamente a causa di un infortunio. Risultato importante per l'alfiere del Team VR46 che è leader in campionato con 86 p. davanti a Miceli (6° in gara) con 52 p. e Alfano (4° in gara) a 51 p. Out per un problema tecnico Alberto Surra.



In SS600, in una gara dichiarata wet e accorciata a 15 giri, è stato Federico Caricasulo a trionfare. L'ex campione italiano su Yamaha è stato autore di una grande battaglia in pista contro Stefano Valtulini (Rosso Corsa Yamaha), il quale nella bagarre fatta di sorpassi e controsorpassi è incappato in una scivolata all'ultimo giro, lasciando la vittoria a Caricasulo. Seconda posizione per Marco Bussolotti (Axon 7 team) con Filippo Fuligni, sulla Yamaha del Team di Davide Giugliano, a chiudere il podio. In classifica generale Roccoli (7° in pista) è leader con 74 p. davanti a Bussolotti a 59 p. con Mercandelli (12° in pista) terzo con 56 p..



Condizioni meteo difficili in Premoto3 che hanno portato all'esposizione della bandiera rossa al 10° giro, con la classifica di gara aggiornata quindi al 9° passaggio. Vittoria andata allo spagnolo Ferrandez Beneite, doppietta per lui, che aveva accumulato in pista un vantaggio di quasi 6 secondi sui suoi inseguitori. Dietro di lui seconda posizione per Flavio Massimo Piccolo, pilota del Team di Davide Giugliano, che chiude così un gran weekend per il Team D34G Racing con 3 piloti a podio nelle diverse categorie nelle quali l'ex pilota del Mondiale SBK è impegnato con la sua struttura. Terzo posto per il greco Vasilis Panteleakis ( AC Racing Team CS). Guido Pini (AC Racing Team Brevo), inizialmente secondo, è stato poi escluso per una irregolarità tecnica accertata dai giudici di gara in sede di verifica. In classifica generale Ferrandez è leader con 95 p. davanti a Trolese (20° in gara) con 54 p. e Piccolo a 49 p.



In SS300 si è riproposto il duello tra Tom Booth Amos e Matteo Vannuci. L'inglese su Kawasaki, presente come wild card a Misano in preparazione del Mondiale di categoria, e l'italiano su Yamaha del Junior Team AG PATA, hanno fatto gara a parte, andando in fuga e battagliando per tutti i 12 giri di ostilità. Alla fine è stato ancora Booth Amos a conquistare la vittoria, doppietta per lui qui a Misano, con Vannucci che si è dovuto accontentare di nuovo del secondo gradino del podio, consolandosi però con il giro record della pista in gara (1'49.280), ulteriormente migliorato rispetto a quello già fatto registrare ieri. Dietro di loro è stata gran bagarre per la terza posizione, con Hugo De Cancelis (Prodina Team Kawasaki) bravo a spuntarla su Dorren Loureiro (Kawasaki) e Bahattin Sofuoglu (Yamaha). In classifica generale Vannucci è leader con 75 p. davanti a Booth Amos con 50 p. e Sofuolgu con 44 p.

Si sono svolte le 2 gare del Liqui Moly Round del Pirelli National Trophy 2021. La Supersport ha visto trionfare nella categoria BigSupersport Matteo Ciprietti (Ducati) davanti a Fabio Marchionni (Ducati). Sul terzo gradino del podio, Manuel Bastianelli (Ducati). Nella classifica della Supersport 600 ad imporsi è stato Armando Pontone (Yamaha), primo assoluto a passare sotto la bandiera a scacchi,precedendo Marco Marcheluzzo (Kawasaki) e Alessio Finello (Yamaha). Nonostante le due distinte classifiche, i valori in pista si sono equiparati maggiormente rispetto a quanto avvenuto nella gara del debutto disputata nel mese scorso al Mugello. A differenza del primo round, dove le bicilindriche Ducati sembravano avere un vantaggio di potenza, a Misano la “forbice” si è ristretta rendendo il tutto più avvincente.

La gara della classe regina ha confermato 3 moto BMW sul podio. Roberto Tamburini ha infatti vinto la gara della 1000 SBK di Misano, smentendo quello che sembrava potesse essere un dominio di Luca Salvadori e della sua Ducati, dopo la vittoria del pilota del team Barni Racing al Mugello. Al secondo posto si è classificato l’autore della pole position, Gabriele Ruiu, seguito da Christian Gamarino. Anche la classe delle potenti 1000 cc si dimostra avvincente già a sole due gare dall’inizio, e vede proprio il trionfatore del Liqui Moly Round in testa al campionato. L'ELF CIV tornerà di nuovo in pista il 3 e 4 luglio all'Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari Imola