Il 2024 porterà a Riccione migliaia di presenze turistiche grazie agli eventi sportivi

Il 2024 si apre per Riccione all’insegna dei grandi eventi sportivi. A gennaio e febbraio si accendono i riflettori su tre grandi appuntamenti che porteranno in città migliaia di atleti, familiari e appassionati al seguito: Mc Hip Hop Contest 2024, i campionati italiani Fids di danza sportiva e la Coppa Italia Figh 2024 di pallamano. E il turismo sportivo allunga il passo con il prolungamento della stagione turistica invernale e conferma Riccione meta tra le più ambite delle kermesse sportive nazionali e internazionali.

Dal 4 al 7 gennaio si svolge al Palazzo dei Congressi e al Palazzo del turismo la ventottesima edizione di MC Hip Hop Contest, il grande evento internazionale di urban dance a cura di Idea-Crusin’Art in collaborazione con Federalberghi Riccione e Costa Hotels. L’appuntamento porta a Riccione spettacoli, lezioni, contest e battle sorprendenti oltre a un cast di grande prestigio tra special guest, ballerini, coreografi e insegnanti di fama internazionale. In arrivo a Riccione migliaia di giovani ballerini che parteciperanno all’evento per seguire i workshop tenuti da artisti di fama internazionale e portare sul palco il proprio talento nelle sfide Crew Contest, la gara coreografica che coinvolgerà gruppi di ballerini provenienti da tutta Italia, e Special One, le battle freestyle che rappresentano l’energia pura e lo spirito delle danze urbane.

La danza sportiva al Playhall

Dall’11 gennaio al Playhall torna la kermesse di danza sportiva con i Campionati italiani assoluti di specialità promossi e organizzati dalla Federazione Italiana Danza Sportiva, cinque lunghi weekend in cui lo spettacolo e lo sport si incontrano in un mix unico e coinvolgente. Dall’11 al 14 gennaio l’appuntamento è con la danze standard, latine e freestyle, dal 18 al 21 gennaio vanno in pista le danze caraibiche, il Cheerleading e il settore Paralimpico mentre l’ultimo weekend del mese è dedicato alla disco dance, Rock e Boogie, danze orientali e tap dance. Il mese di febbraio è riservato alla danza classica, modern, jazz e show (8-11 febbraio) e ai ritmi latini (14-18 febbraio).

Pallamano: a Riccione la Coppa Italia 2024

Dopo l’appuntamento estivo con il Festival della Pallamano, Riccione ospita per la prima volta un’altra grande iniziativa della Federazione Italiana Giuoco Handball: la Coppa Italia 2024. Dall’1 al 4 febbraio al Playhall arrivano le migliori 16 squadre senior di pallamano, maschili e femminili, classificate nelle prime posizioni del campionato di Serie A al termine del girone di andata. Il torneo, evento di punta del movimento italiano di vertice, coinvolge migliaia di appassionati provenienti da tutta Italia ed è trasmesso sui maggiori canali tv sportivi.

Soddisfatta l'amministrazione Angelini

"Con i grandi eventi sportivi di gennaio e febbraio Riccione farà il pieno di presenze turistiche collegate allo sport – dichiara Simone Imola, assessore allo Sport del Comune di Riccione – confermando la città come una destinazione importante e di altissimo livello nel mondo dello sport e del turismo sportivo. Gli eventi in programma – continua Imola – fanno registrare un aumento complessivo delle giornate di competizione con il conseguente incremento del numero degli atleti coinvolti nelle gare, un indotto che per gli operatori di Riccione si tradurrà in un incremento delle presenze turistiche collegate al mondo dello sport a fronte di un risparmio di 50mila euro sui costi a carico del Comune".

"Per le festività natalizie a Riccione aprono oltre cento strutture ricettive – aggiunge Mattia Guidi, assessore al Turismo e Eventi – e si registra ottimismo tra gli operatori per le prenotazioni che stanno arrivando. I grandi eventi sportivi in programma nei prossimi mesi daranno continuità al lavoro dei nostri imprenditori e di tutto l’indotto prolungando la stagione invernale turistica in un periodo storicamente di minori presenze".