I team di Aprilia, Honda, KTM, Ducati e Suzuki alle prese coi test in un autodromo aperto al pubblico

Ingresso gratuito per chi vorrà assistere alle prove dei centauri della MotoGp, in vista del Gran Premio Octo di San Marino e della Riviera di Rimini aperta la prevendita scontata dei ticket

Aperitivo di MotoGP a Misano World Circuit. Domani e giovedì sono previste due giornate di test MotoGP al Marco Simoncelli. Scenderanno in pista i piloti e collaudatori dei team di Aprilia, Honda, KTM, Ducati e Suzuki. Grazie alla disponibilità dei team, che si ringraziano, MWC aprirà gratuitamente l’ingresso al pubblico in Tribuna C. Vi si accede dall’ingresso a MWC Square, su via del Carro. La tribuna avrà una capienza di 500 spettatori nel rispetto delle norme anti covid e sarà chiusa al raggiungimento del numero previsto.

La tribuna C è al paddock 3, dove nei giorni scorsi è stata inaugurata MWC Square, aperta e pronta ad accogliere gli appassionati su un’area di 11.000 mq, aperta tutti i giorni. Misano World Circuit è il primo circuito in Italia ad aprirsi quotidianamente al pubblico come punto di ritrovo e svago con accesso libero a tutti. In vista del Gran Premio Octo di San Marino e della Riviera di Rimini, in programma dal 17 al 19 settembre, sono disponibili fino all’8 luglio le offerte scontate per assistere al grande spettacolo della MotoGP.