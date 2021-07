Il difensore Nicola Zavattini entra a far parte della FC Young Santarcangelo

Classe 1990 ha svolto tutta la trafila nel settore giovanile dei Delfini Rimini salvo poi dedicarsi al calcio a 5 per quattro stagioni consecutive

FC Young Santarcangelo ha comunicato ufficialmente l'approdo in maglia gialloblù del difensore centrale classe 1990 Nicola Zavattini, reduce da quattro stagioni al Sant'Ermete dove ha disputato sia la Prima Categoria che la Promozione. Nicola ha svolto tutta la trafila nel settore giovanile dei Delfini Rimini salvo poi dedicarsi al calcio a 5 per quattro stagioni consecutive. Un infortunio al ginocchio lo ha tenuto un po' lontano dai campi, ma nel 2014 è tornato col progetto Athletic Falco dov'era presente anche il nostro DS Luca Scattolari: prima due stagioni da viceallenatore, poi altre due da giocatore con la conquista della promozione in Prima Categoria.