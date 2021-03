Il grande ciclismo torna in Romagna con la Settimana internazionale Coppi e Bartali 2021, la gara ciclistica organizzata, in omaggio ai due campioni della storia, dal Gruppo Sportivo di Emilia presieduto da Adriano Amici. Da martedì 23 a sabato 27 marzo ci saranno cinque tappe, di cui la prima divisa in due semitappe: martedì 23 corridori al via a Gatteo per poi proseguire lungo le strade di Gambettola, Longiano, San Mauro Pascoli e Savignano sul Rubicone.

Linea del via, per la seconda tappa, a Riccione, con arrivo in salita a Sogliano al Rubicone. Ancora in città la terza tappa dove i corridori torneranno per il traguardo dopo 145 chilometri. Novità dell'edizione 2021 della Settimana Coppi e Bartali è una tappa, la penultima, con partenza e arrivo nella Repubblica di San Marino, mentre il gran finale, sabato, sarà a Forlì dove si svolgeranno anche le premiazioni.