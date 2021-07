Il riccionese Michele Masini responsabile del progetto MotoGp del Team Gresini

Se è vero che per costruire un progetto così grande è fondamentale saper sognare, credere fortemente nel proprio lavoro, scegliere il costruttore ed i piloti che si ritengono più appropriati al progetto, c’è molto altro su cui lavorare. Per questo abbiamo fatto due chiacchere con Michele Masini, da sempre uomo Gresini Racing, e che il prossimo anno sarà il direttore sportivo del progetto Gresini MotoGP.

Come si crea il progetto MotoGP dal punto di vista sportivo?

Intanto vorrei iniziare dicendo che sono molto orgoglioso che la famiglia Gresini abbia deciso di scommettere su di me per il ruolo di Direttore Sportivo. Sono in Gresini Racing dal 2008 ed è un onore per me seguire in prima persona questo ritorno alla MotoGP come team indipendente dopo 7 anni. Era il sogno di Fausto e forse la base è proprio questa: l’extra motivazione che ci ha dato lui per far tornare la Gresini Racing ai fasti di un tempo. L’obiettivo è riportare questa squadra ad essere il team satellite di riferimento della MotoGP. Stiamo lavorando a stretto contatto con Ducati su tutti i fronti, la volontà è quella di avere una squadra ad alto tasso tecnico e allo stesso tempo giovane e ambiziosa: sarà un mix di uomini fidati della Gresini Racing e di innesti con un’esperienza Ducati importante.



Come sarà strutturata la squadra?

La squadra sarà composta da circa 25-26 persone. Circa 20 membri della Gresini Racing e cinque uomini di Ducati Corse: un ingegnere di pista e un ingegnere elettronico per ogni pilota e un ricambista.



Prossimi step dal punto di vista strutturale

Ci stiamo muovendo da circa un anno per creare una struttura al top per quel che riguarda hospitality e Trucks officina. Nelle prossime settimane avremo un’idea chiara sulla grafica che sarà seguita da Drudi Performance. L’obiettivo è arrivare a novembre con una grafica winter test che replichi già la nostra immagine 2022.



Obiettivi del progetto?

Vogliamo la massima sinergia possibile con Ducati perché punteremo ad essere il riferimento della casa di Borgo Panigale come una sorta di junior team, dove far crescere i piloti. Lavorare bene, in sintonia e soprattutto con tanto spirito di squadra perché siamo e saremo sempre la #GresiniFamily