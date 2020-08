Il Rimini Calcio inizia la preparazione atletica in vista del campionato

Il Rimini FC rende noto che nelle giornate di giovedì 20 e venerdì 21 agosto, gli atleti della prima squadra sosteranno le visite mediche per l’idoneità fisica, presso il "Poliambulatorio Malatesta". Il raduno della rosa si terrà sabato 22 agosto alle ore 8:30 presso lo stadio Romeo Neri, avrà quindi inizio la Preparazione Atletica che si svolgerà sempre nell’impianto sportivo di Piazzale del Popolo, con doppie sedute ( 9.30/11:30 – 16:30/18:30 ) fino a domenica 6 settembre compresa. In ottemperanza alle norme Anti-Covid, non sarà possibile accedere alle tribune dell’impianto, fino a nuove comunicazioni emanate dalla FIGC sui protocolli attuativi.

