Il Rimini Calcio ha reso noto che, pur non essendo prevista per le società che disputano i campionati dilettantistici, è stata inserita nell’organigramma societario la figura dello “slow manager”, per la cura dei rapporti con istituzioni e tifoseria organizzata. L’incarico è stato affidato all’Avv. Simone Campolattano.