Il Rimini Calcio rinuncia alla domanda di ripescaggio al campionato di serie C

Il Rimini FC ha comunicato che suo malgrado, vista la ristrettezza di tempo a disposizione non riesce a perfezionare la domanda di ripescaggio al campionato di serie C per l’annata calcistica 2021/2022. "La grande brevità di tempo concesso per far fronte ai gravosi adempimenti economici necessari per la ratifica delle condizioni dettate dalla F.I.G.C. purtroppo non consente di poter produrre tutte le garanzie necessarie - ha spiegato la società in una nota stampa. - Il Rimini FC, suo malgrado, si deve fermare di fronte all’impossibilità di produrre in tempo utile la seconda fideiussione richiesta. C’è da sottolineare che anche la prospettiva di ricerca di partner che potessero dare una mano non è realizzabile in un lasso di tempo così breve, pertanto vista la concretezza alla quale il presidente Alfredo Rota ci ha ormai abituato, la Società Rimini FC comunica di sospendere la rincorsa ad una iscrizione che possa poi essere mancante di elementi strutturali per la sua validità. Aver provato in modo corretto dal punto di vista professionale e soprattuto sostenibile a raggiungere un obbiettivo prefissato, sarà sicuramente un buono stimolo per partecipare ad un campionato di serie D da protagonisti, cercando di conquistare la categoria direttamente sul campo".