Il Rimini Rugby torna in campo con gli allenamenti

A partire da giovedì Rimini Rugby torna in campo, al Centro Polisportivo di Rivabella. Dal Rugby di base agli adulti, per ogni fascia di età e fino ai “grandi” come Pirati e Pellerossa, gli appassionati della palla ovale e di questo entusiasmante sport, possono finalmente riprendere contatto con la loro passione. Con un calendario che tiene conto delle esigenze degli atleti e delle famiglie, due nuovi campi da rugby inaugurati solo lo scorso autunno, tecnici e dirigenti competenti e appassionati, norme di sicurezza anti Co-Vid 19 rispettate scrupolosamente, i rugbysti riminesi sono pronti a dare il calcio di inizio a una stagione, sotto la guida del nuovo direttivo, formato dal Presidente Paolo Rambaldi, Rocco Benedetto e l'Avv. Claudia Puzone.

Già oltre 130 giovani riminesi hanno scelto di fare rugby: uno sport che insegna a confrontarsi, a fare squadra, a incanalare energie, a stare all’aperto e, appena sarà possibile, a condividere il terzo tempo, il noto “dopo partita” che racchiude tutto lo spirito di questo sport.