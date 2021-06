Il rugby sceglie la spiaggia, ed è subito estate

Se il Campus di Rivabella è off-limits per i lavori in corso in preparazione del Campo Estivo del Rugby, in partenza dal 14 giugno, cosa fanno i rugbisti? Per il Direttivo di RiminiRugby – Paolo Rambaldi, Rocco Benedetto e Claudia Puzone – non è tempo di perdersi d’animo: gli atleti della palla ovale hanno troppa voglia di ricominciare a giocare. La soluzione, se non si può scendere in campo, è scendere… in spiaggia! Il ponte del 2 giugno ha portato la novità del rugby in riva al mare: grazie alla disponibilità del Comune di Rimini, per la spiaggia libera al porto e dei Bagni Tiki26 che il patron Gabriele Pagliarani ha scelto di aprire a tutti gli sport: Sarà bello incontrare Pirati, Pellerossa e tutte le categorie della palla ovale riminese che si allenano al tramonto in riva al mare, e ammirarli nei loro attacchi, mischie, “touche” e mete, condite da pacche sulla spalla, entusiasmo coinvolgente e tanta voglia di giocare.Gli allenamenti in spiaggia proseguiranno per tutta l’estate e, dal 15 giugno anche al campo rugby di via XXV marzo.

Nel frattempo, a Rivabella ci si prepara ad accogliere il primo campo estivo del Rugby, aperto a bambini, bambine, ragazze e ragazzi dai 6 ai 14 anni, che fino al 3 settembre offrirà sia a chi desidera avvicinarsi a questo entusiasmante sport per la prima volta, sia per chi è già appassionato la possibilità di giocare per tutta l’estate in impianti sportivi appena ampliati e ristrutturati, fiore all’occhiello dello sport riminese. Non sarà questa l’unica novità che il Direttivo della Società ha in preparazione per diffondere uno sport che, sia per la sua energia che per i suoi valori, sta incuriosendo e interessando sempre più giovani riminesi, ragazzi e ragazze, desiderosi di entrare nella famiglia della Palla ovale.