Il San Giovanni piazza altri due colpi di mercato

Altri due acquisti e un’ulteriore conferma per il San Giovanni 2021/2022. Il presidente Massimiliano Venturi, il direttore generale Fabio Giardi e la dirigenza mettono infatti a disposizione del nuovo mister Marco Tognacci (ha scelto Roberto Lisi quale suo collaboratore) il portiere della Nazionale Under 21 Mirco De Angelis, che arriva in prestito annuale dal Tre Fiori, e il centrocampista classe 1993 Kevin Marigliano lo scorso anno alla Virtus Acquaviva. Ha rinnovato invece per la prossima stagione il centrocampista Giulio Strologo. Il terzetto si aggiunge ai già confermati Leonardo Magnani, Marco Ugolini, Michele Tasini edEdoardo Cecchetti e ai primi acquisti Enea Senja, Kevin Lisi, Nicola Tangari e MarsiglienMema e inizia a dare una forma ben definita alla rosa 2021-2022 con cui il club punta a consolidarsi nel roster playoff riconquistato dopo qualche anno di assenza con un gruppo dall’età media più giovane del campionato.