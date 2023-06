Impegno casalingo per New Rimini che ospiterà Fovea Embers Baseball Foggia

Impegno casalingo domani per New Rimini, che nella seconda giornata di ritorno del girone C della serie B di baseball ospiterà Fovea Embers Baseball Foggia. La squadra del manager Gilberto Zucconi si presenta da imbattuta dopo 14 partite e guida la classifica. Foggia è attualmente terza in classifica, con un record di 8 vittorie e 6 sconfitte e alla vigilia di campionato non aveva nascosto le sue ambizioni di vertice, ponendosi l’obiettivo di confermare almeno quanto fece nella stagione scorsa, arrivando fino alla finale con in palio la serie A.

Nel turno casalingo del week end scorso Foggia ha vinto le due gare (13-2 e 4-3) contro Potenza Picena. Le altre quattro sconfitte sono arrivate contro Rimini 86, Porto Sant’Elpidio e due volte contro i Falcons Torre Pedrera, secondi in classifica. All’andata, New Rimini vinse due volte a Foggia, 4-1 e 20-0. La prima partita fu equilibrata per lunghi tratti mentre nella seconda, giocata in larga parte sotto la pioggia, i pugliesi manifestarono molte difficoltà e la gara si chiuse al settimo. Per i lanciatori, rotazioni confermate: partenti in gara 1 Francesco Ridolfi e in gara 2 Tommaso Aiello. Le due gare sono in programma alle 15.00 e alle 20.00. Per chi non sarà allo stadio comunale di via Monaco ci sarà la possibilità di seguire la diretta streaming sulle pagine Facebook di Icaro Sport e New Rimini.