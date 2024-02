In 5000 alla grande festa degli open games al Misano World Circuit

Un’autentica invasione. Questa mattina Misano World Circuit ha inaugurato la stagione di eventi 2024 aprendo le porte cinquemila di persone che sono scese in pista e nel paddock per correre, pedalare e pattinare insieme in uno scenario come quello del Marco Simoncelli. Una grande festa, partecipata da atleti e famiglie, che tradizionalmente simboleggia l’apertura del circuito all’abbraccio del territorio e che viene organizzata in collaborazione con il Comune di Misano Adriatico per mettere a disposizione, insieme agli store della MWC Square, una grande palestra a cielo aperto dove poter misurare le proprie abilità agonistiche ma anche concedersi una giornata all’insegna del benessere e del divertimento.

“Siamo abituati a cominciare l’anno con gli Open Games che sprizzano energia e racchiudono tanti significati – il commento di Andrea Albani, managing director MWC e runner col pettorale 1100 al Gran Premio Città di Misano - Si respira una tensione positiva, fatta di passione e di voglia di star bene insieme agli altri e con se stessi, trasmettendo con un messaggio di benessere e di attenzione all’ambiente da un ambiente protetto. Ci prepariamo così ad un calendario 2024 memorabile”.

Agli Open Games s’è iniziato di prima mattina con le passeggiate non competitive e nel paddock i test ride con i nuovi modelli in e off road di E-bike, i tour del circuito, le sessioni di nordic walking e i corsi di educazione alla strada e la scuola di MTB.

E poi i due appuntamenti agonistici, entrambi di grande richiamo internazionale. In mattinata il XII Gran Premio Città di Misano, gara nazionale podistica di 10 km riconosciuta Fidal e organizzata dall’ASD Team Misano. Alle 13.00 il 3° GP Misano 100, gara ciclistica nazionale Elite Under 23 organizzata dall’Eurobike Riccione con 30 squadre al via.

A dare il via al XII Gran Premio Città di Misano, il Sindaco Fabrizio Piccioni: “È una manifestazione intonata con la nostra città, dove si conciliano eventi e familiarità, qualità della vita e salute. Sono messaggi positivi ed efficaci. Ringrazio davvero tutte le associazioni che si sono adoperate per questo successo baciato dal sole e con un bilancio di straordinario successo di partecipazione e serenità”.

Il ringraziamento generale va quindi a tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita degli Open Games: Asd Team Misano, Eurobike Riccione, Asd Valle del Conca Nordic Walking, Freestyle Riccione Asd, Tecnobike e Ginnastica Dinamica Militare Italiana.