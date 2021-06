Italian Roller Games: le modifiche alla viabilità per la manifestazione sportiva

Sarà consentito il passaggio nelle ore notturne in cui non si svolgono le gare

In occasione degli Italian Roller Games, la manifestazione sportiva organizzata dalla Federazione Italiana Sport Rotellistici con il sostegno della Regione Emilia Romagna, la Perla Verde mette a punto le necessarie modifiche alla viabilità, in vigore tra mercoledì e giovedì.

Al fine di permettere lo svolgimento di gare sportive nel parcheggio dello stadio e in via Forlimpopoli i viali Novellara e Bagnacavallo saranno chiusi su via Forlimpopoli dalle ore 10 di mercoledì 9 giugno alle ore 21 di giovedì 10 giugno. Sarà cura degli organizzatori consentire il passaggio nelle ore notturne in cui non si svolgono le gare. Dal 10 all'11 giugno e dall'11 al 13 giugno per le gare di Freestyale e la Corsa, nella porzione interessata dalle gare nel parcheggio Stadio Centrale di Riccione vi sarà il divieto di sosta.