Kevin Vandi conquista il titolo agli Internazionali d'Italia Supermoto

La stagione 2020 degli Internazionali d'Italia Supermoto si è chiusa lo scorso fine settimana sul tracciato di Pomposa che ha visto il pilota riminese Kevin Vandi laurearsi campione nella categoria S4 on road. Si aspettavano scintille e così è stato, con il titolo combattuto fino all’ultimo giro. Il mattatore di giornata è stato Alberto Summa (Honda FRT Racing 2) wild card di lusso e vice campione italiano del CIV Moto3 che non ha lasciato spazio agli avversari, conquistando entrambe le manche. Ma la sfida per il titolo era tra Marco Malone (Honda BRT) e Kevin Vandi (Honda L30 Racing), separati da una manciata di punti. Malone ha fatto il suo dovere portandosi a casa due secondi posti di manche, mentre Vandi ha fatto più fatica a risalire dalla sesta casella da cui scattava dopo le crono. A Vandi servivano due terzi posti e se nella prima manche non è stato così difficile per lui, nella seconda ha dovuto lottare fino all’ultimo giro con Allessandro Morosi (KTM RGR) in un testa a testa altamente spettacolare, risolto con un sorpasso decisivo di Vandi nelle ultime battute. Kevin Vandi si conferma così Campione Italiano S4 con 2.170 punti su Marco Malone 2.155 pt., Iacopo Arduini (Honda FRT Racing 2) a 1.790 punti, Alessandro Sanchioni (Honda L30 Racing) a 1.750 punti e Danilo Paoloni (Honda Wyss Motorsport Team) a 1.360 punti.

