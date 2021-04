L’uno-due firmato Sambou e Vuthaj permette al Rimini di battere il Mezzolara

Partita animata al "Romeo Neri" con il Rimini Calcio che batte il Mezzolara per 2 a 1. Il match sembrava essere deciso nei primi minuti grazie ai due goal di Sambou e Vuthaj. il primo messo a segno dopo 5 minuti con Simoncelli che tiene in campo un pallone sull’out di destra, cross al centro per il colpo di testa di Sambou, che non lascia scampo a Malagoli. Il radoppio arriva al 10' con .un traversone da destra di Simoncelli e incornata vincente questa volta di Vuthaj. La partita sembra essere finita ma il Mezzolara aggunata la rete della badiera al 22' con un cross di Roselli che raggiunge la testa di Sala che insacca. Per i biancorossi una partita in difesa con gli avversari che, per tutto il secondo tempo, hanno cercato di raggiungere il pareggio.