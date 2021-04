La Boxe Polisportiva Riccione torna sul ring per il Campionato Regionale Elite 2^ Categoria

La sezione Boxe Polisportiva Riccione torna sul ring. Al Palasport Bigi di Reggio Emilia da domani a domenica va in scena il primo step del Campionato Regionale Elite II Categoria FPI, organizzato dalla Boxe Tricolore Reggio Emilia. Per la Polisportiva Riccione domenica saliranno sul ring Massimo Palmieri, Elite 2^ categoria 69kg e Federico Ticchi Galeazzi alla prima esperienza pugilistica Elite 2^ categoria 75kg, che saranno accompagnati all’angolo dal tecnico Ettore Iobbi. In caso di vittoria, i pugili saranno qualificati per le prossime sfide in programma a Ferrara, da dove si accederà alla “finale” per il titolo di Campione regionale dell’Emilia Romagna Elite II. “Per i nostri ragazzi è la prima tappa di avvicinamento alla finalissima per il titolo – spiega il responsabile della sezione Boxe Polisportiva Riccione, Ivan Cancellieri -. Per loro è innanzitutto importante ritornare sul ring, poi quello che verrà lo vedremo. Di certo ci siamo preparati bene per questi match che, in caso di vittoria, porteranno i ragazzi alla prossima tappa del Campionato che si svolgerà a Ferrara. Siamo tutti con loro”.