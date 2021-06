La coppia Andrea Mazzotti e Isli Bejtaga vince la terza tappa del campionato di FootVolley

Martedì 15 giugno, ai bagnini 54-55 de “Le Spiagge Rimini”, è andata in scena la terza tappa del Campionato Riminese di Footvolley, vinta dalla coppia Andrea Mazzotti e Isli Bejtaga in finale contro Savoretti-Paganini. Questi ultimi continuano però a guidare la classifica generale con 400 punti a testa, forti dei trionfi nelle prime 2 tappe. Mazzotti si fa ora vicinissimo con 350 punti: ieri, torneo e finale giocate in maniera semplicemente sublime dal “Cannibale” del Footvolley Riminese. Grandi applausi anche alle coppie Fabbri-Angelini e Lari Filippo-Montironi Luca che sono arrivate in semifinale giocando un ottimo footvolley per tutta la serata. Per Lari, campione della scorsa edizione del Campionato Riminese, è stato il primo torneo della stagione: un vero e proprio ritorno sui campi dopo tanto tempo. L’appuntamento per la prossima tappa del Campionato Riminese di Footvolley è a martedì 22 Giugno: lo spettacolo, come sempre, è assicurato.