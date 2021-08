La "pantanina" Fabiana Luperini in corsa alla Misano Bike

Cinque Giri d'Italia, tre Tour de France, un Giro di Spagna, quattro maglie tricolori su strada. È il palmares di Fabiana Luperini, il più ricco di un italiano nel ciclismo. Sarà lei, conosciuta anche come la 'pantanina', la testimonial della prima 'Misano bike Gran Fondo dei Campioni' in programma a Misano Adriatico il 5 settembre.

Fabiana Luperini pedalerà insieme al gruppo e percorrerà i 99 km appassionanti e spettacolari preparati dal comitato organizzatore. A partire dall'avvio fra le curve di Misano World Circuit per poi transitare sulla Panoramica verso Pesaro, le salite verso Monteluro e Santa Maria del Monte, Montefiore, Gemmano con la cronoscalata, Castello di Onferno, Sassofeltrio, Montelicciano nella Repubblica di San Marino. 2100 i metri di dislivello. "Sono transitata spesso da quelle parti nella mia carriera- dice Fabiana Luperini- e non vedo l'ora di tornare in luoghi così affascinanti. Conosco bene la passione per il ciclismo dei romagnoli, è bella l'idea di associare una Gran Fondo all'altro grande amore, quello per le moto".