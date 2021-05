Le campionesse regionali Allieve Gold 1 della Ginnastica Rimini in pedana per il titolo nazionale

E’ col titolo di campionesse regionali Allieve Gold 1 che le giovani atlete della Ginnastica Rimini torneranno in pedana sabato 8 maggio al PalaDesio di Desio (MB), dove si terrà il campionato nazionale di categoria. Le ginnaste allenate da Nani Londaridze, Letizia Rossi e Lisa Frattini si sono infatti qualificate a questo prestigioso appuntamento trionfando al termine delle due prove riservate alle società dell’Emilia Romagna, ospitate dal Pala Renzo Zannoni di Ravenna il 27 febbraio ed il 28 marzo scorsi. A salire sul gradino più alto del podio regionale furono Sofia Pozzi, Virginia Galeazzi, Alessandra Morelli, Linda Della Rosa ed India Battistini, che prevalsero su Endas Cervia, Pontevecchio Bologna e Lo Zodiaco Ravenna. Stavolta in Brianza le rivali delle riminesi si chiameranno invece in prima battuta Virtus Gallarate, Artemisia Catania, Gimnall Pesaro, Corallo Prato, Udinese, Raffaello Motto Viareggio, Lo Zodiaco Ravenna e Partenope Napoli. Nel loro gruppo le squadre ai nastri di partenza saranno dunque nove, mentre gli altri due ne annoverano dieci ciascuno. Alla finale, in programma nel pomeriggio della stessa giornata, accederanno poi le prime otto per punteggio tra tutte le ventinove compagini in gara. Per il club presieduto da Elena Aumiller è il secondo importante impegno stagionale dopo la partecipazione al campionato di A2, chiuso al nono posto assoluto da una formazione priva di una stella straniera diversamente dalle altre concorrenti.