Le partite del Rimini in differita e alcune in diretta in onda su Teleromagna: siglato l'accordo con la Lega Pro

Teleromagna ha sottoscritto l’accordo con la Lega Pro per la trasmissione di tutte le differite delle gare di Cesena e Rimini, valide per la stagione di Serie C di calcio in corso. Lo annuncia l'emittente televisiva con sede centrale a Cesena. Gli incontri saranno in onda il giorno successivo a quello del regolare svolgimento della giornata di campionato. In aggiunta a questo pacchetto, sono previste anche sei dirette per ciascun club, per un totale di 12 partite disputate in trasferta. I tifosi potranno quindi seguire la propria squadra del cuore sul canale 14 in tutta l’Emilia-Romagna, a cui si aggiungeranno ulteriori repliche sul canale 78.

Si parte quindi domenica 25 settembre alle 21 con la differita di Lucchese – Rimini e a seguire Cesena – Pontedera, entrambe in onda sul canale 14 di Teleromagna. Successivamente saranno comunicate le prime sei gare in diretta. “Con questa novità – commenta il coordinatore di Teleromagna Ludovico Luongo – confermiamo il nostro impegno a favore dei telespettatori. Tutti i match saranno poi oggetto di commenti e analisi nelle consuete trasmissioni sportive e nei telegiornali”.