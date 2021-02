Lucia Bronzetti ha vinto il titolo Federazione internazionale tennis in Egitto

La riminese 22enne si è imposta battendo in finale 7-6, 6-0 la bosniaca Nefisa Berberovic

Lucia Bronzetti ha vinto il titolo Itf (Federazione internazionale tennis) in Egitto, con un montepremi da 15.000 dollari. A Sharm El Sheikh, la 22enne di Rimini, terza favorita del seeding, ha conquistato l'Itf battendo in finale 7-6, 6-0 la bosniaca Nefisa Berberovic. La romagnola torna a vincere un titolo Itf, il terzo in carriera, proprio a Sharm dove aveva trionfato l'ultima volta nel 2017.