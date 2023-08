Marco Bezzecchi firma il nuovo record della pista di Spielberg e chiude il Day1 con il miglior crono assoluto

Marco Bezzecchi firma il nuovo record della pista di Spielberg e chiude il Day1 del GP d’Austria con il miglior crono assoluto. Veloce dalle prime libere del mattino, il pilota del Mooney VR46 Racing Team, porta la sua Ducati Desmosedici GP in P1. Nonostante qualche difficoltà nel finale di sessione, Marco impone il suo ritmo e ferma il cronometro a 1'28.533, tempo sul giro che vale la pole provvisoria e l’accesso diretto alla seconda sessione di qualifica. "Sono molto contento delle sensazioni di oggi - ha commentato il Bez - siamo stati veloci soprattutto con la media dietro e la dura davanti che si adatta bene al mio stile di guida su questo tracciato. Abbiamo fatto tanti piccoli step in avanti e abbiamo provato diverse soluzioni per riuscire ad essere competitivi. Il record della pista è una bella sensazione, ma continuiamo a lavorare per domani, ci serve un bel risultato per lasciarci alle spalle Silverstone. Nell’ultimo run ho avuto un segnale di allarme sulla moto, sono rientrato al box e poi subito in pista per un ultimo tentativo. Per non perdere ulteriore tempo, non abbiamo fatto benzina e sono rimasto a piedi. Ho visto Vale a pochi metri da me con lo scooter ed è stato un gran bel passaggio fino al box".

L'altro pilota riminese Enea Bastianini, del Ducati Lenovo Team, ha chiuso la giornata undicesimo dopo il primo turno del mattino e vittima di una scivolata nel pomeriggio alla Curva 2, non è riuscito ad andare oltre il sedicesimo tempo (1:29.515) e dovrà quindi prender parte anche alla Q1 domani. “Oggi avremmo potuto fare meglio - ha commentato la Bestia. - La giornata non è iniziata male, ma non appena abbiamo spinto sono riemersi i soliti problemi e in generale il mio feeling non era buono. Abbiamo provato altre solo soluzioni nel pomeriggio, ma la differenza è stata minima e poi alla Curva 2 ho perso l’anteriore e sono caduto. Non sono soddisfatto oggi, ma dobbiamo rimanere calmi e restare concentrati sul setup e sul migliorare le mie sensazioni, senza pensare troppo ai risultati, perché al momento non riusciamo a essere competitivi. La moto nuova è diversa rispetto a quella dello scorso anno e il mio stile di guida non è efficace. Al momento mi è ancora difficile fare qualcosa di diverso, visto che ho portato a termine una sola gara con la spalla guarita, perciò abbiamo bisogno di più tempo”.