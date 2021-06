Consolini Volley, la nuova schiacciatrice si presenta: "Tornare in terra romagnola mi dà ancora più carica"

Nuovo arrivo in casa Consolini Volley, è Martina Brina, schiacciatrice emiliana proveniente dall’Exacer Montale. Nata a Modena il 14 dicembre 1996 e alta 190 cm, Martina ha fatto tutto il percorso giovanile alla Scuola di Pallavolo Anderlini, dopodiché ha disputato la sua prima stagione (2014/2015) in B1 a Montale (playoff promozione). Successivamente ha fatto due stagioni (2015/2016-2016/2017) al Volley Club Cesena in B1 e poi è tornata a Montale dove è rimasta per 4 stagioni consecutive conquistando la promozione in A2 nella stagione 2018- 2019. Nei due anni successivi ha disputato il campionato di A2 al fianco di un’icona del Volley Mondiale: Taismary Aguero.

La neo giocatrice di San Guiovanni esordisce spiegando la sua scelta: “Sono tanti i motivi che mi hanno spinto a questa scelta, ma il pensiero di tornare a giocare in terra romagnola mi da ancora più carica!”

Quando si tratta di dover scegliere dove trascorrere le ferie, fondamentali per la ragazza sono le recensioni: “Prima di prenotare una vacanza guardo sempre le recensioni su TripAdvisor, e come si fa a non scegliere una meta valutata 6 punti su 5?”

La schiacciatrice ha incontrato più volte la squadra marignanese, e non sta nella pelle nell'attesa di sentire da vicino i calorosi cori dei tifosi: "Ho avuto occasione di vedere più volte da avversaria, il fantastico tifo di San Giovanni, e non vedo l’ora di sentire cosa inventeranno. Mi piacciono le sorprese.”

Brina non può infine non dedicare qualche frase a Taismary Aguero, sua ex compagna di squadra, con un invidiabile palmarès: “Tai è l’incarnazione del campione. Non solo in campo dove ha sempre dimostrato tutto il suo valore, ma soprattutto fuori. Quello che mi ha colpito di lei sin dal primo giorno in cui l’ho conosciuta è il suo carisma, ma soprattutto il suo altruismo. Lei è quella persona che ha sempre la parola giusta al momento giusto. In queste 3 stagioni insieme è stata un grande insegnamento ma soprattutto un grande supporto e una grande amica.”