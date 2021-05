Martina Spigarelli batte Costanza Traversi e si aggiudica il trofeo “Città di Bellaria”

E’ Martina Spigarelli la regina del torneo nazionale Open del Circolo Tennis Venustas di Igea Marina (4.000 euro di montepremi). Nella finalissima andata in scena martedì sera la 28enne di Desio ha battuto per 7-5, 7-6 (7) la 21enne spezzina Costanza Traversi. Finale molto combattuta, durata due ore e mezzo, con andamento fotocopia nei due set. Nel primo subito 4-1 per la Traversi (2.1, n.3), ma la partita l’ha fa la 2.2 brianzola, n.5 del seeding, che risale prima sul 3-4 limitando gli errori e piazzando qualche vincente, poi sprinta dal 3-5 al 7-5 chiudendo il set con una magnifica risposta vincente. Nel secondo set la ligure riprende a macinare il suo tennis di pressione e sale un’altra volta sul 4-1, anche qui reazione della Spigarelli che esattamente come nel primo set ribalta il match sul 6-5 in suo favore ed arriva al primo match-point, fallito. La Traversi porta il match al tie-break nel quale la Spigarelli sale sul 6-2, non sfrutta cinque match-points, poi trasforma la settima palla match complessiva grazie ad una smorzata in rete della sua avversaria. Al termine le premiazioni effettuate dal sindaco di Bellaria-Igea Marina, Filippo Giorgetti, e dalla presidente del Circolo Elisa Vandi, che è riuscita a portare a termine in maniera magnifica un torneo di alto livello, che ha visto la partecipazione di ben 172 giocatrici. La finale è stata arbitrata dal giudice di sedia Roberto Baldissari. Semifinali: Martina Spigarelli (2.2, n.5)-Federica Arcidiacono (2.1, n.1) 3-6, 6-4, 6-2, Costanza Traversi (2.1, n.3)-Gloria Ceschi (2.3, n.7) 6-2, 6-1.