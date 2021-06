Calcio, due giornate di squalifica a Mastronicola

L'allenatore del Rimini Alessandro Mastronicola è stato squalificato per due giornate. A 5' dalla fine dell'ultimo match, vinto per 2-3 nel recupero contro il Progresso, l'allenatore, probabilmente preso dalla frustrazione per la superficialità dei suoi ragazzi in campo, che rischiavano la terza rete subita dopo un primo tempo perfetto e chiuso 0-2, è stato espulso dal direttore di gara.

Un'espressione ingiuriosa costringerà Mastronicola a seguire i suoi ragazzi soltanto dalla tribuna nei prossimi due match contro la Correggese (domenica) e il Ghivizzano (mercoledì 16): tornerà in panchina soltanto nell'ultima giornata di campionato, che vedrà il Rimini impegnato sul campo della vicina Marignanese Cattolica. Cercando i sempre più imminenti playoff, in programma per il 23 e 27 giugno.