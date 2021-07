Matteo Roguletti nuovo responsabile del Settore Giovanile del Rimini Calcio

Il Rimini FC ha reso noto che, a partire dal 1° luglio, Matteo Roguletti è il nuovo Responsabile del Settore Giovanile del Club. "La crescita del settore giovanile - spiegano dalla società - è uno dei principali obiettivi della riorganizzazione dell'area sportiva del Club e Matteo rappresenta perfettamente la visione della società rispetto al percorso di crescita dentro e fuori dal campo dei nostri ragazzi". Roguletti è nato a Fano nel 1987 ed arriva in biancorosso dopo un'esperienza professionale di 6 anni nella squadra della sua città: 2 anni come Responsabile Organizzativo e 4 anni come Direttore del Settore Giovanile. Nel 2016 ha frequentato con successo, a Coverciano, il corso da Direttore Sportivo. "Sono orgoglioso di poter lavorare in un Club con una tradizione importante, che crede profondamente nella crescita dei suoi ragazzi. La volontà di primeggiare e la serietà della proprietà e della dirigenza, che ringrazio per l'opportunità che mi hanno dato, rendono questa sfida entusiasmante", il commento di Matteo Roguletti.