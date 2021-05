Moto, le sfide al Civ di Misano. Si riparte: "Stiamo definendo i tour del progetto Romagna Bike di Visit Romagna"

Grandi sfide, agonismo e spettacolo nella prima gara del campionato Italiano di EBX Urban della FMI a Misano, nel paddock del secondo round dell’Elf CIV. Ad aggiudicarsi la vittoria nel Gruppo A è stato Roberto Fabbri su Fantic con motore Brose che ha conquistato la finale dopo le qualifiche al cardiopalmo e il secondo tempo centrato rientrando a due minuti dalla fine della crono. Lorenzo Manuzzi su Focarini si è aggiudicato il secondo posto, seguito Fabrizio “Bicio” Bartolini, Campione della Supermoto, unico pilota schierato in griglia con una Focarini Front motore Polini, che ha strappato il terzo gradino del podio allo spareggio con Samuele Balestri del Team Lux Racing al suo debutto in sella alla nuova Ducati con motore Shimano EP8.

Nella giornata nella quale il World Misano Circuit ha inaugurato gli importanti lavori di ristrutturazione e allargamento delle sue strutture, la prima prova del Campionato Italiano di EBX Urban targato Federmoto ha elettrizzato la giornata di sabato con qualifiche e gare davvero spettacolari e combattute. La nuova formula di gara di questo 2021, prevede infatti battaglia fin dalle prove ufficiali per arrivare ad accedere alle finali. Anche il Gruppo B è stato combattutissimo. Giovanni Menghi su Focus motore Shimano ha conquistato il primo posto e per completare il podio si è dovuto ricorrere ad un tirato spareggio dove si è imposto Samuele Pantalloni del team Tecnobike su Haibike con sistema eBike Yamaha preparate e sbloccate dalla scuderia. Terzo Julian Kuci con Olympia motore Shimano. I vincitori hanno portato a casa i caschi offerti da Airoh.

Commenta Andrea Albani, managing director MWC: "Le gare di EBX sono davvero spettacolari e bene sta facendo la FMI a supportare questa disciplina. Per MWC è la conferma che la scelta di ampliare continuamente l’offerta è vincente. Le E-bike saranno una componente importante della nuova MWC Square che a breve presenteremo al paddock 3 e implementerà l’offerta dei servizi in chiave sportiva e turistica. Si è avviata la partnership con Tecnobike, finalizzata anche alla promozione cicloturistica che sarà rilevante e il circuito diverrà un hub di riferimento per i tanti appassionati. Insieme a Visit Misano stiamo definendo i tour che arricchiranno il progetto Romagna Bike di Visit Romagna”.