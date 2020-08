Moto2 a Brno, Bastianini inizia subito al vertice. Male i riminesi in Moto3

Enea Bastianini riprende il discorso di Jerez e si issa subito davanti a tutti nel venerdì di Brno. Il riminese della Kalex preparata dal team Italtrans ha girato in 2:02.689, precedendo Sam Lowes di 33 millesimi e Luca Marini di 110. Quarto crono per Jorge Navarro davanti a Joe Roberts, Fabio Di Giannantonio Marco Bezzecchi, autore di una scivolata, Remy Gardner, Stefano Manzi e Lorenzo Baldassarri (+0"502). "Sono contento di questa prima giornata - esordisce la "Bestia" -. Siamo partiti con il piede giusto e abbiamo lavorato bene in entrambi i turni. Domani non sarà una qualifica facile, ci sono tanti piloti in pochi decimi, ma come sempre siamo pronti a dare il massimo".

"Tolta la scivolata alla fine della FP2, quando ho montato la dura, è stata una buona giornata - commenta "Bez" -. Ci sono molte buche e anche il grip non è perfetto, ma il passo, nel complesso, non è male. Ci serve uno step in avanti sul giro secco per la qualifica, cambieremo il nostro programma di lavoro, ma abbiamo raccolto tante informazioni molto importanti". Quattordicesimo Nicolò Bulega: "Abbiamo avuto qualche difficoltà, ma poi con qualche modifica nel pomeriggio devo dire che mi sentivo molto più a mio agio sulla moto. Purtroppo mi hanno cancellato il giro veloce a causa della presenza di una bandiera gialla, quindi la caduta di Nagashima mi ha “rovinato” la fp2. Sappiamo di essere veloci e sabato ci riproveremo".

In Moto3 il migliore tempo della giornata è stato di Gabriel Rodrigo, mentre nel pomeriggio è stato lo spagnolo della Ktm Ajo Raul Fernandez a dettare il passo. Male Andrea Migno, solo 19esimo nella combinata davanti a Niccolò Antonelli: "Un inizio non facile e molto lavoro da fare per la qualifica. Non avevo grip e ho faticato a tenere il ritmo".