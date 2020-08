Moto2, Gp Austria: Gardner in pole, quarto Bastianini

E' Remy Gardner a conquistare la pole position al termine delle qualifiche del Gran Premio d'Austria di Moto2. Il pilota di casa austriaco a bordo della Kalex riesce a tener dietro alle sua spalle Jorge Martin e Marcel Schrotter che completano la prima fila in vista della gara in programma domani, mentre Enea Bastianini, al quale viene cancellato l'ultimo giro lanciato per una violazione in regime di bandiere gialle, è comunque quarto alla vigilia della gara. Anche Luca Marini è in top-10 con l'ottavo tempo di ingresso e il compagno in Sky Racing Team VR46 Marco Bezzecchi è decimo. Nelle prime tre file troviamo anche Aron Canet, Sam Lowes, Jorge Navarro e Thomas Luthi. Tredicesimo Lorenzo Baldassarri, quattordicesimo Nicolò Bulega.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.