Moto2, Gp Germania. Bezzecchi sul podio: "Quasi una vittoria"

Un weekend in salita coronato con il terzo gradino del podio e la conferma della terza piazza nella generale al GP di Germania per Marco Bezzecchi e lo Sky Racing Team VR46. Dopo aver centrato la P4 in qualifica al termine di turni di libere più complicati del previsto, il riminese è stato protagonista di un grande step in avanti in gara dove ha battagliato prima per il podio e poi per la seconda posizione fino alla bandiera a scacchi. Terzo al traguardo, sale a 117 punti nella generale a 47 lunghezze dalla vetta (Gardner, 164 punti). "Sono davvero contento, questo podio è importante, quasi una vittoria - afferma Bez -. Non è stato un weekend facile, non siamo mai riusciti a trovare la quadra. Ho fatto un bello step ieri, ma non ero totalmente a mio agio alla guida. Non ero perfetto, ma ho dato il massimo, la squadra ha dato il massimo. Una bella dimostrazione di forza: Remy (Gardner, ndr) ha una marcia in più ora, ma non molliamo, non ci arrendiamo e continuiamo a lavorare". Bel passo in avanti anche per Nicolò Bulega che sfiora la top10 e per la seconda volta in stagione va a punti. Stesso risultato di Le Mans: undicesimo e una generale che inizia a muoversi anche per lui. "Non siamo andati male, confermando quantomeno la posizione in qualifica - afferma -. Era una gara tosta ma il fisico ha risposto bene e per questo sono soddisfatto. Siamo stati in crescendo tutto il fine settimana e questa è sicuramente un’inversione di tendenza rispetto alle ultime gare. Ora dobbiamo pensare a continuare a lavorare in questa maniera già ad Assen”.