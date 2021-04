Moto2, il Bez ci prova ma gli manca il ritmo per conquistare il podio

Niente da fare per Marco Bezzecchi che, anche per questa secondo appuntamento nel deserto del Qatar, non riesce ad agguantare il podio al termine di una gara che ha visto vincere Sam Lowes seguito da Remy Gardner e Raul Fernandez. Il riminese si è dovuto accontentare del quarto posto dopo essere scattato davanti a tutti per poi essere ripreso dal britannico che però non è riuscito a fare il vuoto dietro di se.

Dietro Gardner e Fernandez guidano al meglio la Ktm del team Ajo e rimangono vicini al leader del mondiale, ma alla fine il sorpasso non avviene. Il Bez ha prova a scombinare i piani, ma alla fine non ha trovato il ritmo dei primi tre e alla fine si è staccato dal gruppo dovendosi accontentare della quarta piazza.

"Due quarti posti sono difficili da accettare, ma non sono certo da buttare - afferma Bez -. Ci manca qualcosa per poter stare con i primissimi e fare il loro ritmo, ho provato a tenere duro, ma spinnavo davvero tanto. Ho dato tutto, ma ho preferito non commettere errori per riuscire a rimanere con loro. Sono comunque contento perché ho fatto un bello step in avanti rispetto al primo gran premio".

Degli altri italiani settimo Vietti, al miglior risultato della carriera in Moto2, poi ottavo Manzi, decimo Diggia, 11esimo Di Giannantonio, 14esimo Dallaporta, 17esimo Bulega, 18esimo Montella, 20esimo Baldassarri.