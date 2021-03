Moto2, Marco Bezzecchi chiude la pre season tra i migliori in vista della prima gara del 2021

Tre giornate davvero impegnative per lo Sky Racing Team VR46 in Qatar per l’ultimo test ufficiale prima del GP di apertura della stagione 2021. Marco Bezzecchi chiude a soli 13 millesimi dalla P1 (Lowes, 1'58.655 ndr) mentre Celestino Vietti Ramus è al lavoro per prendere quanta più confidenza possibile sulla Kalex. Sensazioni positive sia sul long run che sul giro secco per Marco che firma un miglior tempo di 1'58.668 nel corso dell’ultima sessione odierna. Sotto il muro dei 2 minuti anche Celestino (1'59.908 ndr, 25esimo nella combinata). "Sono contento - ha commentato Bezzecchi - il feeling con la moto è buono, ho fatto tanti giri e sono riuscito ad essere veloce nonostante il vento, una situazione che solitamente patisco. Sono soddisfatto del passo, anche perché non ho fatto un reale time attack, e delle sensazioni in generale. Possiamo ancora fare uno step sulla guida".

Riscontri positivi anche nel team Federal Oil Gresini Moto2 con Nicolò Bulega e Fabio Di Giannantonio al lavoro per preparare al meglio le prime due uscite stagionali che si terranno proprio sul tracciato di Losail nei prossimi due fine settimana. In grande spolvero Nicolò Bulega, tra i migliori fin dalle prime battute del test concluso poi in settima posizione a 320 millesimi da Sam Lowes (il più rapido). L’italiano numero 11 ha finalmente trovato un po’ di continuità in pista, cosa che era mancata nei precedenti test, e ora si candida ad un posto da protagonista nel #QatarGP. “Venerdì devo dire che abbiamo avuto la prima vera giornata di test senza intoppi - ha spiegato Bulega. - È andato tutto liscio come non succedeva da un po’ e i risultati sono arrivati subito: nonostante i pochi giri in questa pre-season la moto è stata subito veloce, segno che partiamo da una buona base. Sabato, causa anche una gomma difettosa, abbiamo perso un po’ di fiducia sulla moto. Non solo questo perché abbiamo cercato delle soluzioni che non ci sono piaciute. Sono stati giorni positivi nel complesso, c’è sempre più sintonia con la squadra. Abbiamo già qualche idea per migliorare ulteriormente nei fine settimana che verranno. C’è tanta voglia di gareggiare”.