Moto3, tripletta italiana in Gran Bretagna: Antonelli sul podio

Fenati-Antonelli-Foggia: tripletta tutta italiana nella classe Moto3 a Silverstone. Romano Fenati, sul gradino più alto del podio, è stato semplicemente perfetto: dopo aver dominato tutto il weekend in tutte le libere, dopo essere stato in pole position, è scattato al semaforo verde per poi comandare la gara dal primo all'ultimo giro, staccandosi subito dal resto del gruppo insieme ad Antonelli. Nel finale stacca anche il connazionale per vincere in solitaria. Quarto podio in cinque gare per lui. Forse è tardi per rilanciarsi per il mondiale, ma sicuramente dà una bella risposta alle solite critiche piovutegli addosso anche in questa stagione. Secondo un super, immenso, stratosferico, Niccolò Antonelli. Meno di un mese fa era fermo per la mano rotta, appena torna ok fisicamente si mette in mostra con una gara sontuosa. Rimane con Fenati fino a quando ne ha, poi si stacca a tre giri dalla fine ma conquista un secondo posto che fa tantissimo morale. Chiude il podio Dennis Foggia. L'italiano non fa gara insieme agli altri, ma comanda il gruppo degli inseguitori, a debita distanza dai primi due. Negli ultimi giri prende un po' di margine insieme a Guevara, ma gestisce il rivale e taglia il traguardo per terzo. Quinto Suzuki, nono Riccardino Rossi. Peccatissimo per Andrea Migno che ad inizio gara era con Antonelli e Fenati, ma sfortunatissimo si deve fermare per un problema tecnico 11mo Acosta, Garcia addirittura fuori dai punti e ormai a 46 punti di distacco su Acosta lanciatissimo.