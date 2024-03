Il pilota riminese Massimo Roccoli al debutto nel Mondiale MotoE 2024 con il Team Sic58 Squadra Corse

Questo fine settimana, il circuito di Portimão in Portogallo si prepara ad accogliere la prima tappa del Campionato Mondiale MotoE 2024, in cui farà il suo debutto in pianta stabile Massimo Roccoli.

L’esperto pilota riminese scenderà in pista in sella alla Ducati V21L per il team Sic58 Squadra Corse, segnando il suo ritorno alla competizione a livello internazionale.

Con una carriera illustre e ricca di successi, Roccoli affronta questa nuova sfida con un misto di determinazione ed entusiasmo.

La sua decisione di competere nuovamente su palcoscenici internazionali riflette la profonda passione e l'impegno che lo hanno sempre contraddistinto nel mondo del motociclismo. Le attività in pista prenderanno il via venerdì, con sessioni di prove libere e qualifiche, mentre il programma di sabato prevede la disputa di due gare, come da programma.