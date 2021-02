Motociclismo, Nicolò Bulega in visita al Moto Club Misano

Il Moto Club Misano Adriatico ha ricevuto la gradita visita di Nicolò Bulega, portacolori del team Gresini in Moto2. Ad accoglierlo il presidente Duilio Damiani e il segretario Marzio Bondi. Nicolò sta curando la preparazione in attesa della presentazione del team Gresini prevista mercoledì e dei primi test in pista. Anche quest'anno porterà in giro per il mondo i colori del sodalizio misanese.