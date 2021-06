Motogp, Bastianini 16esimo in Germania: "Ci riproviamo ad Assen"

Sedicesimo Enea Bastianini. "È stata una gara difficile e il risultato non rispecchia il nostro potenziale"

Il Sachsenring resta feudo di Marc Marquez. Lo spagnolo ha trionfato per l'11esima edizione consecutiva, otto nella classe regina. Scattato dalla quinta casella in griglia, il pilota della Repsol Honda ha preso la testa dopo poche curve, facendo rapidamente il vuoto. Nemmeno una leggera pioggia lo ha rallentato. L'unico che ha cercato di restargli in scia è stato Miguel Oliveira con la Ktm, alla fine secondo, senza però riuscire ad avvicinarsi tanto da attaccarlo. Terzo Fabio Quartararo (Yamaha) a precedere l'altra Ktm di Brad Binder e le Ducati di "Pecco" Bagnaia e Jack Miller.



Sedicesimo Enea Bastianini. "È stata una gara difficile e il risultato non rispecchia il nostro potenziale - afferma il riminese -. Nel T2 facevo davvero tanta fatica mentre nel resto della pista riuscivo a competere con gli altri. Ci riproviamo ad Assen, che è un circuito che mi piace tanto"