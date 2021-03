MotoGp, è subito top ten per Enea Bastianini: "Obiettivo raggiunto"

La prima in MotoGp di Enea Bastianini si conclude con un splendido decimo posto nel Gran Premio del Qatar, round d'apertura del Motomondiale. Il campione del mondo in carica della Moto2 ha colto la top ten dopo una partenza tutt'altro che felice. "Non mi è riuscita bene, ma ho mantenuto la calma e piano piano ho preso ritmo e recuperato posizioni - esclama il riminese -. Forse potevo arrivare anche un po’ più avanti, ma ho preferito non esagerare: era la prima gara e volevo passare sotto alla bandiera a scacchi".

La "Bestia" guarda già al prossimo round, che si disputerà sempre su Losail la prossima settimana: "Abbiamo accumulato più esperienza e nel prossimo round cercheremo di partire meglio e più avanti, migliorando il time-attack". La vittoria è andata a Maverick Vinales (Monster Yamaha) davanti alla Ducati Pramac di Johann Zarco e alla rossa del poleman "Pecco" Bagnaia. Quarto il campione del mondo in carica Joan Mir (Suzuki) davanti a Fabio Quartararo (Monster Yamaha) e Alex Rins (Suzuki). Dodicesimo Valentino Rossy (Yamaha Petronas), fuori dalla zona punti Franco Morbidelli, rallentato da problemi dalla sua Yamaha Petronas.