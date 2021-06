MotoGp, un punto ad Assen per Bastianini: "Al traguardo ero esausto"

Il Motomondiale tornerà in pista il 6 agosto per il Gran Premio di Stiria al Red Bull Ring

Nella domenica dominata da Yamaha e Fabio Quartararo, ad Assen Enea Bastianini si è dovuto accontentare del 15esimo posto. "È stata una gara davvero impegnativa - le parole del portacolori della Ducati -. Al traguardo ero esausto, ma sono contento del risultato. Abbiamo aggiustato molti problemi dei giorni scorsi e in alcuni punti riuscivo a guidare come volevo. Ora ci prepariamo per le prossime gare, dobbiamo arrivare più avanti in classifica". La vittoria è andata al leader del campionato Quartararo davanti al compagno di squadra e poleman Maverick Vinales e al campione del mondo Joan Mir (Suzuki). Quarto Johann Zarco (Ducati Pramac) davanti a Miguel Oliveira (Ktm), mentre Pecco Bagnaia (Ducati) ha chiuso sesto, condizionato da un long lap penalty. Caduto Valentino Rossi. Il Motomondiale tornerà in pista il 6 agosto per il Gran Premio di Stiria al Red Bull Ring.