MotoGp, Valentino Rossi si ritira: "E' la scelta giusta. Il futuro? Nelle auto"

Valentino Rossi, il nove volte campione del mondo della MotoGp, ha annunciato il ritiro. "E' un momento triste, perchè è difficile dire che il prossimo anno non correrò - sono le prime parole del Dottore -. Dopo circa trent'anni, 26 dei quali nel Motomondiale, la mia vita cambierà. E' stato un percorso lungo e mi sono divertito tantissimo. E' stato un momento indimenticabile". Continua il Dottore: "Avrei voluto correre altri 25 anni, ma non è possibile". Una passione per le moto che la leggenda del motociclismo mondiale non cancellerà.

"La mia carriera è stata lunga ed ho vinto molte gare, ci sono stati momenti di pura gioia che mi hanno fatto ridere. E' stata una decisione difficile, ma bisogna comprendere che in tutti gli sport i risultati facciano la differenza. E' la strada giusta. Avrei potuto correre nel mio team insieme a mio fratello (Luca Marini, ndr), ma va bene così. Forse sarà ancora più difficile al momento dell'ultima gara. Ai miei fan possono solo dire grazie".

Una decisione presa, confessa, "nel corso della stagione. Avrei voluto continuare, ma i risultati sono stati inferiori alle aspettative. E gara dopo gara ho cominciato a riflettere. Sono in pace con me stesso, ma ovviamente non felice. Cercherò di dare il mio meglio da qui in avanti. Ripeto, penso che sia la scelta giusta". E il futuro? "Penso che correrò nelle auto, ma dobbiamo ancora capire. Non ci sono decisioni prese. Mi sento un pilota sia in moto che in auto e lo resterò per tutta la vita".