Motomondiale a Portimao, splendido podio per Migno in Moto3. Bastianini bellissimo 9°

Sabato era il pole man, domenica è salito sul terzo gradino del podio: lo Snipers Andrea Migno ha conquistato il primo podio di questa stagione al Gran Premio del Portogallo, a Portimao. Gara spettacolare quella affrontata dal "Mig" di Saludecio: partito benissimo, ha conquistato la testa della gara, mantenendola fino al termine. Concentrazione al massimo, una guida pulita e tecnicamente perfetta gli ha permesso di controllare bene la moto e la posizione.

Ritmo altissimo per tutta la gara che aumenta addirittura dagli ultimi 5 giri. Cadute, sportellate hanno lasciato con il fiato sospeso fino alla fine. Nel penultimo passaggio, a causa di un sorpasso di troppo si è creato un piccolo gap con i primi due piloti, tuttavia Migno è riuscito a non farsi deconcentrare ed a difendere con grande caparbietà la terza posizione all'arrivo. Grande prestazione e solidità che lasciano un grande ottimismo per i prossimi appuntamenti del campionato. La vittoria è andata a Pedro Acosta davanti a Dennis Foggia. Sesto Niccolò Antonelli, che è terzo in campionato con 36 punti, a 34 lunghezze da Acosta.

In MotoGp splendido nono posto per Enea Bastianini con la Ducati del team Avintia. "Sono molto soddisfatto della gara, è il miglior risultato da inizio stagione - esclama la "Bestia" -. Nonostante una brutta partenza sono rimasto concentrato, ho studiato quelli davanti e piano piano ho iniziato a rimontare. Riuscivo a far girare la moto come volevo, la squadra mi ha aiutato tanto a risolvere i problemi dei giorni scorsi, ora dobbiamo capire come partire forte già dal venerdì. Andiamo a Jerez sicuri del nostro potenziale".

La vittoria è andata a Fabio Quartararo davanti ad un suntuoso Pecco Bagnaia e al campione del mondo Joan Mir. Quarto posto per Franco Morbidelli, settimo Marc Marquez davanti al fratello Alex. Out per caduta Valentino Rossi, Alex Rins, Johann Zarco e Jack Miller. In Moto2 la vittoria è andata a Raul Fernandez davanti ad Aron Canet e Remy Gardner. Sesto Marco Bezzecchi. Solo undicesimo Sam Lowes.