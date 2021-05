New Rimini Erba Vita: doppia amichevole con Il Godo a Riccione

Sabato è in programma il secondo appuntamento per New Rimini Erba Vita con le amichevoli di preparazione al campionato. Sul diamante di Riccione, chiuso al pubblico, i ragazzi di Mike Romano affronteranno il Baseball Godo, inserito nel girone F della nuova serie A insieme alle friulane Cervignano e New Black Panthers di Ronchi dei Legionari e Longbridge Bologna. E’ un anno importante per il Baseball Godo, che compie 30 anni dalla prima promozione in A e con caparbietà e serietà ha sempre mantenuto un ottimo livello tecnico pur agendo in una frazione di 1500 abitanti nel Comune di Russi. Sabato saranno ospiti di New Rimini Erba Vita per due partite, la prima alle 14.00 e la seconda alle 17.30.

“Il doppio impegno di Bologna – dice il manager Mike Romano – ci ha dato buone indicazioni e indicati i punti su cui migliorare. Tutto nella norma e nel percorso che abbiamo avviato. Siamo molto giovani, a volte inesperti, ma entusiasti e vogliosi di onorare al massimo il progetto che consente al baseball riminese di guardare al futuro con fiducia. Ci spiace non poter avere vicini i fans, però la città sta mostrando interesse per il ritorno in serie A e presto torneremo a casa nostra, allo stadio di via Monaco, dove gli stimoli si moltiplicheranno. Intanto, grazie al Riccione Baseball e al loro impianto, possiamo prepararci al meglio”. Nel frattempo New Rimini Baseball Softball comincia a coinvolgere i primi soci, persone fisiche e aziende che sottoscrivono la quota triennale da 500 euro che consente di partecipare da protagonisti al nuovo corso del baseball riminese.