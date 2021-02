Nuoto, gli atleti del Garden si fanno strada alle qualificazioni regionali

Nuovo weekend di gare a Riccione per la squadra Agonistica del Garden che sabato e domenica scorsi è scesa in vasca per la seconda e ultima parte delle Qualificazioni Regionali Emilia Romagna. Il fine settimana è stato l’ennesima prova della crescita di tutto il gruppo che continua nei grandi miglioramenti personali conditi da diversi record sociali.

I risultati principali degli atleti della Polisportiva: Andrea Battelli, 400 misto 5’11”45 (Record sociale Ragazzi); Lorenzo Boga, 100 dorso 58”80 (Record sociale juniores-cadetti- Assoluto), 200 dorso 2’07”51 (Record sociale juniores-cadetti-Assoluto, 100 stile 54”68 (Record sociale Juniores); Sara Crociani, 200 stile 2’14”36 (Record sociale juniores-cadetti-Assoluto), 800 stile 9’34”01 (Record sociale Juniores); Giorgia Genghini, 100 stile 1’01”84 (Record sociale Ragazzi); Giovanni Rinaldi, 200 stile 1’54”99 (Record sociale Assoluto) e 1500 stile 16’34”75 (Record sociale cadetti- Assoluto); Davide Spinelli, 50 farfalla 25”78 (Record sociale Assoluti), 100 stile 52”19 (Record sociale Assoluti)

Il prossimo appuntamento sarà il weekend del 28 febbraio quando a gareggiare sarà la categoria Esordienti a San Marino oltre ad un gruppo degli atleti più “grandi” che si cimenteranno per la prima volta nelle competizioni di fondo a Bologna sui 3 e 5 chilometri. I tecnici Gianlorenzo Parmigiani e Davide Delucca esprimono grande soddisfazione nel vedere ad ogni prova oltre alla crescita tecnica e i risultati personali, anche il grande attaccamento per i colori sociali e lo spirito di coesione sempre in crescita tra tutti i componenti della squadra.